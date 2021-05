Storie Italiane, "il nostro modo di ricordarlo". Morte Battiato, lacrime in studio: il gesto di Eleonora Daniele

19 maggio 2021 a

a

a

Italia in lutto per Franco Battiato, il maestro e cantautore scomparso ieri, martedì 18 maggio, all'età di 76 anni nella sua casa di Milo. Un lutto a cui si unisce anche Eleonora Daniele, con il suo Storie Italiane, il programma del mattino in onda su Rai 1. Prima, un lungo omaggio a Battiato. E in chiusura di puntata un lungo minuto di silenzio in studio, prima che le telecamere chiudessero il collegamento con la trasmissione. Un omaggio doveroso, nel giorno dei funerali del maestro, che si sono tenuti nella chiesetta della sua Milo, in forma privata, in provincia di Catania.

Taylor Mega con questo costume. Prego? Lì sotto... il dettaglio che scatena il caos in strada | Guarda

Parlando di Battiato, la Daniele ha affermato: "Gli artisti come lui non sono solo cantanti, ma qualcosa che va oltre". Dunque, il ricordo di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, il quale ha affermato che "con la morte di Battiato va via una parte di tutti noi". E ancora, ospite in studio Alba Parietti, che ha rivelato di avere avuto la fortuna di conoscerlo. E ancora, la Daniele: "Certe cose arrivano all'anima, non solo alle orecchie".

"Fontana di lava e cenere". La pazzesca coincidenza nel giorno della morte di Battiato: un segno? | Guarda

Introducendo il minuto di silenzio nelle battute finali della puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha aggiunto: "Questo è il nostro modo per dire ciao ad un grande artista e un grande uomo". Un cordoglio che unisce tutta Italia, per un artista inarrivabile senza etichette. Un cordoglio a cui si è unito il mondo della politica, tutto, quello dello spettacolo e i milioni di persone comuni che hanno sognato e imparato grazie alle parole e alle musiche di Battiato.

"Prendila e portala fuori". Denise Pipitone, l'intercettazione definitiva: sono loro i rapitori? L'ultima pista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.