Striscia la Notizia contro la Rai: "Pubblicità occulta?". In onda da Marzullo i gioielli della regista di "Milleeunlibro"

Striscia la Notizia non perde un colpo. E così nella puntata in onda su Canale 5 il 19 maggio non può che parlare di Gigi Marzullo. In particolare a far sospettare il tg satirico di Antonio Ricci è il suo programma Milleeunlibro – Scrittori in tv, programma culturale di Rai Uno. Qui, è l'accusa mossa dalla trasmissione di Michelle Hunziker e Gerry Scotti, verrebbero inquadrati con frequenza alcuni gioielli indossati dalle attrici ospiti e realizzati dalla regista del medesimo programma, Patrizia Caldonazzo, detta Papy. "Pubblicità occulta?", si chiede Striscia.

Tra i casi portati all’attenzione da Striscia, quello dell’ospitata di Sabina Guzzanti, che aveva sfoggiato una collana di “Papy” Caldonazzo – sorella della showgirl Nathalie – in una puntata de Il Cinematografo. Stessa cosa per l’attrice Silvia Siravo, lei ospite fissa di Marzullo. Sul proprio profilo Facebook, la stessa regista aveva sottolineato come l’interprete avesse indossato degli orecchini lavorati a mano e realizzati da “Le creazioni di Papy”. Nei titoli di coda del programma, però, non compariva alcun riferimento alla fornitura di gioielli.

E così è stato Pinuccio a volerci vedere chiaro, Con la sua immancabile rubrica Rai Scoglio 24, l'inviato si è messa in contatto con Papy per provare ad acquistare una delle sue creazioni, e in particolare il gioiello indossato in tv da Margherita Tiesi. Il prezzo? 40 euro più 2,90 di spedizione. Tranquilli però - tiene a precisare la Caldonazzo - al costo non va "assolutamente" aggiunta l’Iva e "pagamento su PostePay". Così come, verrebbe da dire, non va assolutamente aggiunto lo scontrino, tantomeno la ricevuta. Alla domanda infatti di Pinuccio, Patrizia ha risposto senza mezzi termini: "Non rilascio scontrino perché sono regista a Rai Uno e le creazione di Papy sono un hobby".

