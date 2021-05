L'Eredità, "questo è un disastro": la domanda che fa sprofondare Flavio Insinna nel dramma

21 maggio 2021 a

Anche Flavio Insinna perde le staffe. Siamo ovviamente a L'Eredità, il quiz pre-serale campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1. La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice.

Ma ad incupire il conduttore è stata una domanda piovuta nel corso della puntata. Insinna infatti legge: "Uno studio cinese ha calcolato che nel nostro emisfero nel 2100 l'estate potrebbe sparire del tutto o durare sei mesi?". La risposta corretta era la seconda, ovvero durare sei mesi. Una risposta per la quale Insinna si fa serio, per poi affermare: "L'estate potrebbe durare sei mesi e anche se amiamo il mare non è una bella cosa. È un disastro per l'ambiente", ha rimarcato.

Insomma, emerge l'ambientalismo di Insinna. E, in effetti, le conseguenze di una estate lunga sei mesi potrebbero essere drammatiche. Ma tant'è, ecco che si arriva alla Ghigliottina dove, dopo il Triello, Giulia accede con la bellezza di 210mila euro. Le parole-indizio a disposizione della giovane campionessa erano: attore, canale, gruppo, pianoforte, tocco. La risposta per i 105mila euro rimasti dopo i tagli? "Maestro". Sbagliato: la soluzione infatti era "spalla". Giulia ci potrà riprovare tra poche ore, sempre a L'Eredità, sempre su Rai 1.

