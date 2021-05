Striscia la Notizia, bomba su Mauro Corona e Bianca Berlinuger: "Il bene trionferà", il ritorno che terremota la Rai

21 maggio 2021 a

A Striscia la notizia, nella puntata del 20 maggio, la reunion (virtuale) di Mauro Corona e Bianca Berlinguer trionfa nella classifica sui gossip tv della settimana. I due infatti vanno sul podio degli Spettuguless e vincono. Eccoli dunque ne "I perplessi sposi" di Striscia. "La lontananza del suo amato", racconta Gerry parlando di "Bianchina", è "mossa dal dubbio anzi dal Debbio". Gelosia pura. "La loro unione è stata ostacolata da Franco Di Mare", prosegue Gerry, il "Don Rodrigo" della situazione. "Ma il bene trionferà sul Di Mare", conclude il conduttore.

Nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 13 maggio su Rete 4, infatti, Paolo Del Debbio ha riservato una bella sorpresa allo scrittore montanaro, che non si aspettava di ricevere un messaggio di Bianca Berlinguer. Quest’ultima ha cercato di farlo reintegrare a CartaBianca, il suo programma su Rai tre, ma l’opposizione dei vertici è stata netta e quindi Corona ha dovuto cercare ospitalità altrove, trovandola appunto da Del Debbio.

“Ciao Mauro, mi hai tradito”, ha esordito ironicamente la conduttrice di Rai tre, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia". Però, ha continuato la Berlinguer, "comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due”. Un video messaggio che aveva lasciato di sasso il "ruvido" scrittore.

