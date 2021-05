Verissimo, Franco Battiato "soprannaturale". Il ricordo di Emma Marrone lascia di sasso la Toffanin

21 maggio 2021 a

"Una persona quasi soprannaturale": Emma Marrone ricorda Franco Battiato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantautore siciliano, venuto a mancare qualche giorno fa, ha creato un grande vuoto nel mondo della musica italiana. L'artista salentina ha raccontato di aver conosciuto Battiato di persona e di aver trascorso una vacanza nella sua casa in Sicilia: "Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo".

"Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”, ha detto commuovendosi la Marrone. Poco dopo la notizia della morte di Battiato, la 36enne aveva mostrato sui suoi social il dono che in passato le fece il cantante: un quadro che l'artista scomparso aveva dipinto esclusivamente per lei. L'ex vincitrice di Amici, poi, ha parlato anche del tanto discusso ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia. In particolare, si è detta favorevole a un provvedimento del genere: “Speriamo di risvegliarci in un Paese pronto ad accogliere tutto questo con grandissima normalità”.

Emma Marrone, inoltre, ha detto che tornerà presto in tour: ripartirà il prossimo 3 giugno dopo un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. A tal proposito l'ex di Stefano De Martino ha spiegato di essere agitata ma anche contenta per il ritorno sul palco. La cantante ha assicurato che lei e il suo team stanno facendo il possibile per allestire uno spettacolo bello e coinvolgente.

