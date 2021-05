L'Eredità, la confessione di Flavio Insinna su cameraman: "Passano i pomeriggi a farlo", sconcerto su Rai 1

24 maggio 2021 a

No, in questo caso non siamo nello studio de L'Eredità e non è Flavio Insinna a condurre. Siamo sempre su Rai 1, a Da noi a ruota libera, la puntata del 23 maggio condotta da Francesca Fialdini, dove l'ospite è proprio lui, il conduttore del quiz pre-serale ed allievo del grande Gigi Proietti.

Insinna si racconta, la Fialdini le mostra una clip con la celebre scena del film Febbre da cavallo 1976, su cui Insinna ha svelato: "Noi passiamo i pomeriggi con i ragazzi de L’Eredità, cameramen e operatori, a ripetere questo, perché per chi ama questo mestiere è una bibbia laica". Insomma, Insinna svela una sorta di rituale tutto del suo programma, un qualcosa di scaramantico e che si ripeterebbe ogni singolo giorno.

A Da noi a ruota libera partecipano anche Carlotta e Susanna, le due figlie di Proietti, recentemente scomparso. Carlotta ha svelato che quando lei aveva 8 anni doveva cantare con il padre, che in quell'occasino però si rivelò impacciato e teso. E su questo è intervenuto Insinna: Lo sguardo che aveva con loro con noi non ce l’aveva, era innamorato delle figlie. L’amore si impappina anche mio papà che era medico se le cose si facevano complicate mi mandava da un altro".

Quindi, la battuta della Fialdini, la quale rivolgendosi a Insinna lo ha incalzato: "Oggi non conduci L'Eredità?". Battuta retorica: il programma, registrato, sarebbe andato in onda subito dopo.

