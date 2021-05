Amici, il ballerino Alessandro Cavallo confida: "Spesso andavo nell'ufficio di Maria De Filippi"

27 maggio 2021 a

Alessandro Cavallo si confessa dopo Amici. Il ballerino - arrivato sino alla finale del talent show condotto da Maria De Filippi - si è raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dicendosi soddisfatto sia dell'affetto del pubblico sia delle proposte di lavoro che gli sono arrivate finora. "Karl Sydow mi ha voluto per il suo progetto Broadway Milano e nello specifico per lo spettacolo ispirato a Dirty Dancing. La proprietaria del marchio sta guardando i miei video dei provini ed è un momento molto delicato - ha spiegato l'ex allievo - perché tra poche ore o tra qualche giorno potrebbe arrivare la conferma. Insomma, se le piaccio si può continuare”.

Alessandro, poi, ha parlato anche del suo rapporto con la padrona di casa, la De Filippi. In particolare ha rivelato: "Maria è Maria, io spesso arrivavo da lei in ufficio presentando qualche mio problema. Lei in pochissime parole riusciva a farmi uscire da quel problema completamente. Una cosa gigante dopo dieci minuti diventava gestibile. Maria ha un grande dono”. Il ballerino, comunque, ha detto di aver stretto dei bei rapporti anche con altri protagonisti del programma, come i professionisti Elena D'Amario e Marcello Sacchetta, che sono stati anche suoi maestri in sala prove.

Il ballerino, inoltre, aveva detto - subito dopo la finale - che la sua intenzione sarebbe stata quella di riposarsi per godersi la famiglia e dedicarsi anche ad altri impegni dopo Amici 20. In realtà, però, è già tornato in sala a danzare, come lui stesso ha raccontato, per allenarsi e soprattutto per non perdere ritmo e forma fisica dopo i giorni intensi del talent. Quindi è di nuovo tutti i giorni alla sbarra e quattro volte a settimana è in palestra.

