Storie Italiane, Eleonora Daniele e l'annuncio in diretta della morte di Carla Fracci: "Sono sconvolta"

Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane ha dato la notizia della morte di Carla Fracci. E poco prima aveva avvertito i suoi spettatori della gravi condizioni in cui riversava l'etoile colpita da un tumore. “E’ morta Carla Fracci. Potete immaginare lo sconforto e la tristezza in tutti noi. Era una donna straordinaria, una donna che ho conosciuto e intervistato. Una donna meravigliosa", ha detto visibilmente emozionata la conduttrice del programma in onda tutti i giorni su Rai Uno.

Successivamente Eleonora Daniele ha anche confessato che fino all’ultimo momento ha sperato che le condizioni di salute della Fracci sarebbero potute migliorare: “Abbiamo sperato stamattina. Abbiamo aperto stamattina la trasmissione con la notizie sulle sue condizioni di salute molto gravi, ma speravamo ce l’avrebbe potuta fare. Purtroppo non ce l’ha fatta”, ricordando di aver dato la notizia del ricovero in diretta in apertura di trasmissione.

Eleonora Daniele ha voluto ricordare di essere stata molto affezionata a Carla Fracci: “Era una donna splendida che sapeva prendersi in giro. Era una grande anche per questo". E poi parlando della lunghissima carriera della ballerina, ha anche voluto dichiarare che ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo grazie al suo immenso talento e alla sua grande leggiadria: “Questa sua leggiadria e forza ci faceva volare. Era sempre molto solare. Ha rappresentato l’Italia in tutti i teatri del mondo", ha affermato trattenendo a stento le lacrime.

