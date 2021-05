Isola dei Famosi, il dramma di Francesca Lodo: "Non sto bene". Come è ridotta dopo il reality: uno choc

27 maggio 2021 a

"Ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili. Sto cercando di recuperarli pian piano": queste le prime parole dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Francesca Lodo che, dopo essere stata eliminata nell'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha ripreso in mano i suoi social per comunicare con i fan. La Lodo è stata battuta al televoto da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. E così ha dovuto abbandonare il programma a un passo dalla finale.

"Sono ancora un po’ scioccata, faccio fatica, ho questa bella ricrescita perché sono in quarantena e non posso uscire - ha scherzato la Lodo con i suoi follower - Non sto benissimo". Poi ha spiegato: "Sono un po' magra, devo fare attenzione e andare con cautela perché ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto recuperando".

Parlando dell'avventura in Honduras, l'attrice sarda ha spiegato che si è trattato di una sfida dura, ma ha detto anche che non sono mancati i bei momenti: "Sono molto felice – ha raccontato nelle stories di Instagram - Questa esperienza è stata fortissima". E ancora: "Sono felice e fiera di me”. Commentando la sua uscita a un passo dalla finale, invece, Francesca Lodo ha ammesso: "Mi rode, certo, uscire a due settimane dalla fine. Mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e arrivare in finale con lei. Pazienza, è stato bellissimo così”.

