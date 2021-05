L'Aria che Tira, Myrta Merlino mette alla gogna Danilo Toninelli: "Di Maio e Cancelleri pentiti, lui no"

28 maggio 2021 a

"Luigi Di Maio dimostra di avere la stoffa di un leader perché interviene su un tema spinoso e chiede scusa. Da sempre sono stato molto aperto, non mi sono mai iscritto ai forcaioli". Così Giancarlo Cancelleri (M5s), ospite di Myrta Merlino a l'Aria che tira in onda tutti i giorni su La7, commenta la lettera di Luigi Di Maio, scritta al Foglio, dopo l'assoluzione con formula piena per l'arresto dell'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti. "Ho contribuito a esacerbare il clima. Mi scuso: i diritti sono diritti. Basta con l'imbarbarimento del dibattito associato ai temi giudiziari", le parole del ministro degli Esteri che hanno dato il la al dibattito politico anche all'interno della trasmissione della Merlino.

La Merlino ha poi fatto vedere invece il video di Danilo Toninelli che, a differenza di Di Maio, non chiede scusa per gli attacchi all'ex sindaco di Lodi che, come detto è stato ieri assolto con formula piena da ogni accusa. La conduttrice ha così voluto chiedere l'opinione in merito all'ospite in studio il sottosegretario ai Trasporti, il grillino Cancelleri, se era d'accordo con Di Maio o Toninelli.

"Non c'è dubbio che negli anni il M5s abbia cavalcato e contribuito a creare un clima insoeme a tutte le forza politiche che hanno fatto delle questione giudiziarie e anche delle fughe di notizie sui giornali di inchieste, il Movimento le abbia cavalcato spesso e volentieri. Ovviamente, come in questo caso, abbia colpito anche persone che poi risultavano innocenti", ha spiegato Cancelleri che si è così schierato con le posizioni di Di Maio.

