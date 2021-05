Amici, "a soli diciotto anni". Orrore contro Giulia Stabile dopo il trionfo: ecco chi è la bestia

29 maggio 2021 a

Giulia Stabile è diventata la prima ballerina capace di vincere Amici: il suo è stato un successo clamoroso, ottenuto anche e soprattutto grazie alle tantissime persone che si sono affezionate a lei, prima ancora che al suo talento. Nonostante il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sia ormai concluso da diverse settimane, la ragazza continua però a ricevere alcune critiche pesanti sui social.

In un post condiviso tra le stories di Instagram, Giulia si è sfogata così: “Non perdete tempo ad insultare una ragazzina di diciotto anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il mazzo e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”. L’ormai ex allieva di Veronia Peparini continua a leggere commenti poco carini, per non dire cattivi, nei suoi confronti: incredibile quanta gente frustrata c’è in giro sui social, dove persino una ragazzina che ha vinto con merito un talent viene insultata e criticata.

“I vostri insulti non cambiano le mie vittorie - ha aggiunto in un altro post pubblicato su Instagram - le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita. Vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici”. Nonostante la giovane età, Giulia riesce a non farsi scalfire da queste critiche provenienti da perfetti sconosciuti: “Io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo. State perdendo solo tempo”.

