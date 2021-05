Uomini e Donne, il terrificante lutto e la sua donna ridotta così: coronavirus, dramma per Giorgio Manetti. Una persecuzione?

30 maggio 2021 a

Grave lutto per Giorgio Manetti, l'ex fidanzato storico di Gemma Galgani che è uscito di scena da diversi anni dopo Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Adesso torna a parlare e lo fa con il settimanale Mio. L’ex cavaliere del trono over svela di aver affrontato lutti molto forti in questo anno e mezzo di pandemia: tre suoi cari amici sono morti a causa del coronaviurs nel corso di questo anno e mezzo. Al settimanale Mio confida che la sua compagna Caterina, con la quale vive in Toscana, ha avuto il Covid-19. Questo maledetto virus, insomma, gli ha portato via amici carissimi, alcuni invece sono riusciti a vincere la battaglia più dura di sempre.

"La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi", dice Manetti a Mio. Nonostante Caterina sia guarita non è al 100% della propria forma fisica. “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, spiega il Gabbiano (fortunatamente non ha contratto il virus).

Sicuramente Manetti è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Infatti, a Uomini e donne si sente tanto la sua mancanza. Di lui in tv si sono perse le tracce: non è mai stato invitato come opinionista nonostante i giornali continuino a chiamarlo. E ora torna a galla anche la sua storia con Caterina, che è iniziata dopo quella con Gemma Galgani. Nessun matrimonio, per adesso. Giorgio vive in una bellissima masseria in Toscana. Lì scrive soggetti cinematografici e si prepara al cinema, che l'ha sempre appassionato.

