È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fa il vaccino: "Perché in ospedale. Chi mi conosce...". Salute, la confessione

"Mi sono vaccinata, tutto bene e l’ho fatto in sicurezza": Antonella Clerici ha fatto questo annuncio ai telespettatori di E' sempre mezzogiorno all'inizio della puntata andata in onda questa mattina su Rai 1. La conduttrice - parlando in maniera ironica - ha detto di essere tutta intera e di essere in grado di fare qualsiasi cosa. Poi ha comunque invitato tutti a non abbassare la soglia di attenzione. "Chi mi segue da tanti anni sa che ho avuto un’allergia agli antibiotici e quindi l’ho fatto in ospedale. Posso ballare, mangiare e fare tutto", ha continuato la presentatrice.

Purtroppo non tutti sono riusciti a fare il vaccino. C'è chi è ancora in attesa del proprio turno. Per questo la Clerici ha voluto lanciare un appello nel corso della trasmissione: "Vedo un po’ di liberi tutti che può nuocere a chi ancora non ha avuto il vaccino, quindi dobbiamo stare attenti”. In ogni caso, la conduttrice si è detta soddisfatta per i passi in avanti fatti negli ultimi tempi.

"Stiamo tornando alla normalità", ha proseguito Antonella Clerici, entusiasta perché si starebbe iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo mesi di pandemia molto duri. La conduttrice, inoltre, ha davanti a sé una stagione lavorativa molto intensa: il prossimo autunno condurrà la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno e poi sarà di nuovo al timone di The Voice Senior.

