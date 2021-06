Notte Azzurra, Paolo Bonolis umilia Giorgio Chiellini: "Sembra che gli abbiano sparato". Juve, un grosso caso

02 giugno 2021 a

Paolo Bonolis ha fatto a dir poco infuriare i tifosi della Juventus, abituati a prendersi fin troppo sul serio. Ospite di Notte Azzurra, la trasmissione con cui la Rai ha presentato la Nazionale italiana in vista dell’Europeo, il conduttore di Mediaset - che è uno sfegatato tifoso dell’Inter - non ha perso l’occasione per pungere capitan Giorgio Chiellini. Il quale, va detto subito, è stato al gioco con il sorriso e con intelligenza, a differenza dei suoi tifosi che si sono riversati sui social a insultare, anche pesantemente, Bonolis.

Il quale ha preso in giro il difensore bianconero sottolineando la sua “esperienza” nella gestione di certi finali di partita: “Mettiamo caso di un Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio, ecco Chiellini che respinge di testa e si butta che pare gli abbiano sparato dalle tribune. Questo in Italia può accadere, all’estero non so”. Una battuta, nulla di più, che forse però Bonolis si poteva risparmiare, dato che è arrivata proprio in un giorno molto teso dal punto di vista calcistico.

Infatti il servizio de Le Iene sull’errore innegabile di Rizzoli in Inter-Juventus del 2018, che costò lo scudetto al Napoli del record di Maurizio Sarri, ha gettato ulteriori ombre e alimentato tensioni tra i tifosi: la trasmissione di Italia1 ha infatti ricostruito i labiali della sala Var e gettato ulteriore benzina sul fuoco.

