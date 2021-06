Mattino 5, Federica Panicucci: "La mia casa, ma...". Grossi dubbi sul futuro, il messaggio a Mediaset

03 giugno 2021 a

Federica Panicucci ha vissuto una stagione televisiva molto positiva, con Mattino 5 - che conduce insieme a Francesco Vecchi - che ha ottenuto ascolti davvero importanti, per la gioia di Mediaset e della presentatrice stessa. In una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, Panicucci ha rivelato quello che ritiene essere il “segreto” di questo suo successo: “Ho cercato di essere più rassicurante e accogliente. Ho cercato di coccolare il pubblico, cercando di essere calma e mettendo da parte l’ansia”.

Inoltre la padrona di casa di Mattino 5 ha rivelato di ritenere di essere uscita rafforzata da questo lungo periodo di emergenza caratterizzato dall’epidemia di coronavirus: “Ne esco rinforzata perché so di aver mantenuto la lucidità”. Poi l’intervistatrice le ha chiesto se non abbia voglia di fare altro, dato che comunque Mattino 5 è un impegno molto pesante: “È la mia casa, è un programma che ogni giorno mi dà qualcosa in più”, è stata la risposta di Panicucci.

La quale però non ha escluso cambiamenti lavorativi in futuro: “Se arrivassero nuove proposte le affronterei con entusiasmo”. Infine la conduttrice di Mattino 5 ha parlato delle emozioni provate il giorno in cui finalmente si è vaccinata contro il Covid, che su di lei ha avuto una sorta di sblocco psicologico: “Ero euforica e infinitamente grata. Non avrei mai potuto immaginare di provare un’emozione simile”.

