Lorella Cuccarini, "lo ha deciso Pier Silvio Berlusconi in persona": i dettagli della svolta a Mediaset e il mistero-Isoardi

Rivoluzione a Mediaset? Lorella Cuccarini potrebbe avere un programma la domenica pomeriggio su Canale 5 al posto di Barbara D'Urso visto che Alessandro Salem che guida il settore intrattenimento, secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, avrebbe strappato questa fascia all'area Informazione guidata da Mauro Crippa. Mediaset avrebbe quindi offerto questo spazio alla Cuccarini che dopo le polemiche a La Vita in diretta, su Rai uno, è passata ad Amici.

Il suo nome sarebbe stato fatto addirittura da Piersilvio Berlusconi. Tvblog citato da Dagospia accenna a una nuova versione di Campanile Sera ma ci sarebbero altri due titoli al vaglio. La Domenica del Villaggio e Scene da un matrimonio, due programmi di Davide Mengacci che verrebbero riproposti con una veste nuova. Ma una decisione definitiva, scrive Candela, non è ancora stata presa.

Soprattutto non si capisce ancora bene se i due titoli che occuperanno il pomeriggio della domenica vedranno Lorella Cuccarini come unica conduttrice o se il secondo programma sarà affidato a un'altra conduttrice. Da tempo si fa il nome di Elisa Isoardi (ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini) magari per la fascia delle 17, quella contro Francesca Fialdini. Insomma, sembra tutto ancora in divenire.

Tant'è. Lorella Cuccarini non ha ancora accettato la proposta. Sono programmi che sanno di vecchio e un flop potrebbe essere dietro l'angolo. E ancora non è chiaro se queste sorprese televisive sono previste già per quest'anno o se la vera rivoluzione ci sarà nel 2022. Ma presto lo scopriremo,

