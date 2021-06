Michele Merlo, Mike Bird di Amici in rianimazione. L'ex rivale Riki è distrutto: "Angosciato e impotente"

05 giugno 2021 a

a

a

Sono ore difficili per Michele Merlo, meglio noto come Mike Bird, ex allievo e cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane di 28 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere che Michele è stato operato d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Il cantante di Amici in rianimazione. Una storia sconvolgente: la causa della sua emorragia cerebrale

Tanti i messaggi di supporto da parte di amici, colleghi e fan. Tra questi anche quello di Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, che partecipò proprio con Merlo al talent di Canale 5. I due sono stati rivali sia in trasmissione che fuori. Tant'è che ci sono stati battibecchi assai accesi sui social, con tanto di attacchi e accuse reciproche. Attriti che però sono ormai acqua passata.

Giuseppe morto a 27 anni, nella notte. "Guarito dal Covid da mesi, zero patologie". Disposta l'autopsia: il più cupo sospetto

“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te", ha scritto Marcuzzo nelle sue storie Instagram, mostrando vicinanza all'ex rivale. Oltre a lui, hanno fatto sentire il loro sostegno anche Federico Rossi, Aka7even, Thomas Bocchimpani, Beatrice Valli, Luca Daffrè e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Flavio Briatore, ore d'ansia: "Malore mentre era a Baku", arriva una pesantissima conferma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.