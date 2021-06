Domenica In, Mara Venier spiazza tutti: "Qualcuno sta cercando di farmi fuori". In onda così dopo l'intervento: devastata dal dolore

06 giugno 2021 a

a

a

"Qualcuno sta provando a farmi fuori". Mara Venier, dolorante e fisicamente provata, ci scherza su con Alessandro Sallusti, il direttore di Libero in collegamento con Domenica In su Rai 1. Ma la verità è che la settimana, per Zia Mara, è stata durissima. E quelle parole hanno naturalmente scatenato i complottisti più deliranti della Rete, di cui per una volta è meglio tacere i commenti in tempo reale.

Video su questo argomento Volano stracci tra Meloni e Venier: "Roba da Corea del Nord". Origine del Covid, ora spunta un insetto: su LiberoTg





"È stata una settimana pesante - ha ammesso alla vigilia della puntata, con un post sui social -, lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo (sette ore, ndr), purtroppo qualcosa non è andato bene. Ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma, operata dal professor Valentino Valentini". La breve convalescenza l'ha trascorsa nella sua casa romana, con tanto di Instagram Stories girate direttamente sul suo bel terrazzo e video in compagnia del nipotino, con borsa del ghiaccio calcata sul viso.

"Sette ore sotto ai ferri", l'odissea di Mara Venier: come è ridotta dopo l'operazione





"Sto meglio e domani sarò a Domenica In", ha concluso rassicurando tutti e smentendo chi già paventava un'assenza in studio. Ma la Venier, da vera stakanovista della televisione, non poteva mancare. D'altronde in passato era stata in grado di presentarsi anche con un piede rotto e sfidare il rischio di svenimenti per lo stress fisico a cui si stava sottoponendo. Ma il viso ancora gonfio, sebbene men "sistemato" dai maghi del trucco di mamma Rai, tradiva le ore di poco sonno e tanto dolore passate le notti precedenti. Forza Mara, le vacanze per te sono molto vicine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.