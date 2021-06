Striscia la Notizia scova questa foto, somiglianza impressionante: ecco chi è Mario Draghi

12 giugno 2021 a

Ogni politico ha il suo animale. Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 l'11 giugno, ha scovato somiglianze insospettabili. A elencarle una a una è Gerry Scotti. Si parte con Mara Carfagna che "secondo alcuni assomiglierebbe a un primate". Accanto alla foto del ministro per il Sud, uno scimpanzé. "Stessi occhioni sognanti, stesso sorriso seducente - spiega il conduttore del programma di Antonio Ricci -. Insomma, un avvenente showgirl prestata alla giungla della politica".

È poi la volta di Mario Draghi. Il premier secondo i telespettatori assomiglierebbe a un gufo: "I più accreditati ornitologi lo trovano identico - prosegue Gerry -, la somiglianza è davvero incredibile. Super Mario e il gufo sono perfettamente identici, solo che a gufare contro Draghi c'è Giuseppe Conte". Sotto a Giorgia Meloni, quella che Striscia definisce la "più carismatica leader di Fratelli d'Italia". Guardando le immagini del servizio, la Meloni viene messa a fianco a un leone: "Si nota la sua parentela genetica con il re della Savana, guardate sono uguali".

Sempre nella stessa puntata del programma, è andata in onda la consueta rubrica "I nuovi mostri". Protagoniste questa volta sono due donne: Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Entrambe, giurate del programma Tu sì que vales, si sono dovute sfidare a colpi di palloncini. La gara lanciata da una concorrente era quella di dare una forma al palloncino. Peccato però che in pochissimo il duello dia sfociato in un siparietto a suon di doppi sensi. La conduttrice di Canale 5 ha donato all'attrice una sua opera dalla forma parecchio ambigua: "Maria, ti prego, mettilo via", la implorava la Ferilli: "Non vedi che ha proprio quella forma". D'accordo anche Teo Mammucari che ha notato: "Sembra di essere a un sexy shop".

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

