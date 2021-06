Striscia la Notizia, "cosa hai fatto per noi". Shaila e Mikaela, le parole d'addio delle Veline: Gerry Scotti sconvolto e in lacrime

15 giugno 2021 a

a

a

Striscia la Notizia, nell'ultima puntata della stagione, ha detto addio alle veline Shaila e Mikaela dopo ben 4 anni insieme. Le due ballerine, infatti, hanno battuto il record di sempre, partecipando a 903 puntate. "Le abbiamo già festeggiate con degli splendidi fiori, ma le sorprese non sono finite perché il prossimo servizio è dedicato a voi", ha detto Michelle Hunziker visibilmente commossa, prima di mandare in onda un filmato con tutte le loro esibizioni più belle. Tanta emozione anche da parte delle veline, inquadrate mentre guardavano il servizio dedicato a loro.

"Impresentabile". Gigi Marzullo va in onda così: il dettaglio che non passa inosservato a "Striscia" | Guarda

"Brave, sono cresciute con noi, come se fossero le nostre figliole", ha detto allora Gerry Scotti. Che non è riuscito a trattenere le lacrime quando Shaila e Mikaela hanno fatto i loro ringraziamenti. "Dire grazie è riduttivo, sono stati quattro anni meravigliosi, vi porteremo sempre nel nostro cuore, è stato un onore", ha detto Shaila. Seguita subito dopo dalla collega, che ha aggiunto: "Ci avete supportato in tutto e per tutto, ci avete accolto e protetto, ci avete fatto crescere artisticamente e come persone".

"Ad ogni stacchetto...". Mikaela e Shaila, la clamorosa confessione su Antonio Ricci dopo l'addio a Striscia

Le due qualche settimana fa avevano rilasciato una toccante intervista anche a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. "Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne", aveva detto Mikaela. Mentre Shaila aveva aggiunto: "Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi".

"Provinata". Da Striscia la notizia a mamma Rai: l'indiscrezione clamorosa sui palinsesti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.