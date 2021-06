Striscia la Notizia, "ho un po' paura". La confessione di Mikaela Neaze Silva: dopo quattro anni...

13 giugno 2021 a

Un addio doloroso quello di Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta, che dopo quattro anni si apprestano a lasciare il bancone di Striscia la Notizia, il programma in onda su Canale 5. "Ora - ha ammesso a DiPiù Tv la velina bionda - c’è un po’ di paura, ma esco dal programma come persona più indipendente e anche più donna”. Mikaela ha anche ammesso di essere stata parecchio sorpresa una volta che è stata scelta dal tg satirico di Antonio Ricci: "Sono rimasta a bocca aperta. All’inizio non è stato facile, mi hanno ricoperta di insulti”. Il motivo?“Non rappresento la velina tradizionale, ma spero di essere stata di ispirazione per quelle bambine che, guardandomi, non sentono di dover cambiare, stirarsi i capelli ecc”. Nonostante l'esperienza su Canale 5 si concluda, le aspirazioni e i desideri rimangono ancora tanti: "Sogno di fare l’attrice” ha svelato.

Anche per la collega, Shaila Gatta, non tutto è stato semplice. Gli insulti arrivavano per lei da ogni dove. "Chissà con chi è stata a letto per arrivare dov'è", aveva confidato la domanda che più spesso ricorreva. La sua risposta la? Presto detto: nella vita un simile "atteggiamento non gratifica mai e nel momento in cui ti dai una volta rimarrai per sempre solo per quello".

L'addio al bancone più famoso d'Italia era arrivato a Verissimo, la trasmissione pomeridiana di sabato di Silvia Toffanin. Qui laa Neaze Silva aveva spiegato: "Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne". Dunque, Shaila Gatta: "Si chiude un cerchio speciale. Aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi", faceva calare il sipario la velina mora.

