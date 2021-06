Paolo Bonolis, anche Miss Claudia di "Avanti un altro" al suo compleanno: svelata la parentela impensabile

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

Paolo Bonolis non ama il gossip. Non ha mai strizzato l'occhio alla cronaca rosa nella sua lunga carriera, e di sicuro non ha intenzione di farlo adesso che ha spento le sue prime 60 candeline. Una festa in grande stile per il conduttore che è nella scuderia di Lucio Presta da molti anni. Pochi e selezionati amici al party capitolino, ma la presenza di sua moglie Sonia Bruganelli (che lavora a stretto contatto con Bonolis) spazza via l'ombra della presunta crisi coniugale. Se ne parla da tempo, senza prove. Si tratta, dunque, solo di supposizioni che non trovano alcun riscontro. La Bruganelli, secondo le ultime indiscrezioni, sarà opinionista al Grande Fratello Vip con il "placet" di suo marito Paolo.

Tra i presenti c'erano anche Raffaella Cipolloni e ‘Miss’ Claudia Ruggeri, cognata di Bonolis (tra l'altro è volto di Avanti un Altro) che è legata da tempo a Marco, il fratello della Bruganelli. C'era anche Bruno Bortot, amico di vecchia data di Paolo Bonolis, imprenditore molto conosciuto a Formentera (dove spesso Bonolis trascorre le vacanze con la sua famiglia).

Bruno definisce Paolo "fratello" e sui social arriva un vero e proprio messaggio di profonda amicizia: "Questa mattina mio fratello ha compiuto sessant’anni. Volevo postare una foto nostra insieme (cosa che non faccio mai visto il personaggio) ma mi piace far vedere come questa persona è amata da veramente tutto il mondo. Ci conosciamo e viviamo insieme da tantissimi anni e per me è… e rimane PAOLO e basta, amico fraterno con cui ho diviso anni di viaggi, di momenti belli e brutti, a amare e essere amato dalla sua famiglia. Insomma una vita insieme. Auguri amico e fratello mio. Ti voglio bene”.

