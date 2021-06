Paolo Bonolis contro Pippo Baudo: "Io Avanti un altro? Lui Sanremo per 13 volte"

Francesco Fredella 10 giugno 2021 a

Pippo Baudo contro Paolo Bonolis. E viceversa. Volano gli stracci (a distanza) a colpi di interviste tra i due big della tv. Prima Super Pippo, in occasione del suo compleanno, fa un bilancio della televisione raccontando di non gradire il modello Bonolis e poi arriva la risposta del presentatore. "Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da 11 anni, lui ha fatto Sanremo per 13 anni. Ognuno si accanisce come vuole”, dice Bonolis nel salotto di Tommaso Zorzi.

Baudo era stato durissimo e aveva detto: "Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo. Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente – aveva spiegato -. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

Un fiume in piena, Bonolis risponde a tono e con tanta intelligenza a quella che sembra una provocazione. Poi parla anche dell'arrivo di sua moglie Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip come opinionista. "Se lo fa significa che le piace – commenta Bonolis -. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante". E cresce l'attesa per l'arrivo di Sonia su quella poltrona che, lo scorso anno, è stata occupata da Antonella Elia.

