L'Eredità, Flavio Insinna in imbarazzo. Il concorrente sempre respinto: "Non la vogliono"

Vincenzo da Palermo è un grandissimo appassionato de L’Eredità, che continua a seguire tutti gli anni nonostante le cocenti delusioni che ne sta traendo. Il quiz preserale condotto da Flavio Insinna è uno dei format di maggiore successo non solo su Rai1, ma nell’intero panorama televisivo italiano: quanto successo però allo spettatore di nome Vincenzo è piuttosto particolare. L’uomo ha deciso di scrivere ad Alessandro Cecchi Paone, che ha una rubrica intitolata ‘La Posta’ sul settimanale Nuovo Tv, per metterlo a conoscenza del suo caso.

Vincenzo ha infatti svelato che da molti anni fa puntualmente richiesta per partecipare a L’Eredità, senza però riuscire ad essere accettato: solo una volta è riuscito a fare un provino, ma evidentemente non è andato a buon fine. Cecchi Paone ha risposto con quella che potrebbe essere la dura realtà: “Per qualche ragione a L’Eredità, il bel programma su Rai1 condotto da Flavio Insinna, proprio non la vogliono. Non so il motivo, ma da quello che lei dice così pare”.

Certo è che il caso di Vincenzo è molto strano: “Io telefono in Rai dal lontano 2008 - ha scritto a Cecchi Paone - e solo dopo 9 anni ho fatto un provino, senza esito. Seguendo ogni giorno la trasmissione, scorgo concorrenti già visti. Quando verrà il mio turno?”. “Purtroppo la verità gliela devo dire: si rassegni”, è stata la risposta di Cecchi Paone.

