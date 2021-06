Oggi è un altro giorno, Romina Power inchioda Al Bano Carrisi: "La verità sui rapporti tra lui e mia madre", disastro in famiglia

25 giugno 2021 a

a

a

Ha parlato soprattutto della sua famiglia, Romina Power, che è stata ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda venerdì 25 giugno su Rai1. La famosa artista ha raccontato di quando sua madre si recava a Cellino San Marco, dove i rapporti con Al Bano Carrisi non sarebbero stati proprio idilliaci, a causa di alcune problematiche che sfociavano in discussioni tra suocera e genero.

Al Bano Carrisi, indiscrezioni clamorose sulla figlia Cristel: "Manca poco", rivoluzione in famiglia

Invece Romina conserva un ricordo bellissimo del rapporto con la madre di Al Bano: “Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato i 4 figli. La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi”.

Loredana Lecciso, impensabile a casa di Al Bano Carrisi: "Devo perdere 4 kg. E lui...", la confessione sul "metodo"

Per quanto riguarda invece il rapporto con Al Bano, è ovviamente cambiato molto, anche se Romina ci ha tenuto a fare una precisazione: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo, fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”. Poi una chiosa un po’ amara: “Spero di non finire la mia vita sola, da un punto di vista sentimentale”.

Albano Carrisi e Romina Power, un'altra bomba: il nuovo nipotino da Cristel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.