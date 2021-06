Albano Carrisi e Romina Power, un'altra bomba: il nuovo nipotino da Cristel

Francesco Fredella 18 giugno 2021 a

Sta per arrivare un'altra cicogna in casa Carrisi: Cristel - la figlia di Al Bano e Romina - è in dolce attesa. L'annuncio arriva direttamente dal settimanale Gente e sta facendo il giro della Rete, ora il Leone di Cellino e la sua ex moglie si stanno per godere un altro bel momento. La loro terzogenita Cristel diventerà mamma, ricordiamo che nel 2016 ha sposato a Lecce Davor Luksic, di origini croate (la coppia vive a Zagabria).

Il leone di Cellino è al settimo cielo, la notizia della gravidanza di sua figlia sicuramente è molto bella. Ma non è l'unica positiva in questi ultimi mesi: va a gonfie vele l'amore con la sua compagna Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli (Jasmine e Bido). Ora Al Bano sogna la reunion: vorrebbe creare un ponte tra la sua ex moglie e Loredana, che ama follemente. Infatti, proprio a Libero qualche giorno fa, ha smentito qualsiasi tipo di crisi (la voce, anzi la fake news, si era diffusa all'improvviso in Rete). "Passerei altri 50 anni con Loredana", ha raccontato Carrisi.

Punto. Finisce tutta la polemica e con una sola frase si fa chiarezza una volta per sempre. Ora si attende la reunion tra Loredana e la Power, la prima - per la verità - ha teso la mano con un invito. L'ex di Al Bano, però, sembra che non abbia mai risposto.

