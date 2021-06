La Vita in Diretta, Alberto Matano in lacrime: "Hanno lavorato e rischiato", chi si 'nasconde' alle sue spalle

25 giugno 2021 a

Alberto Matano ha salutato i telespettatori di Rai1, dato che la puntata di oggi - venerdì 25 giugno - de La Vita in Diretta è stata l’ultima di questa stagione. Il giornalista e conduttore ha ripagato con gli interessi la fiducia di Viale Mazzini, ottenendo eccellenti risultati in termini di ascolti: sul finire della puntata non è riuscito a trattenere l’emozione quando è arrivato il momento dei saluti e soprattutto dei ringraziamenti.

Matano stavolta ha sfiorato il pianto, mostrando sugli schermi tutti i volti della squadra che lo ha supportato: “Queste sono tutte le persone che hanno lavorato e hanno rischiato. È una squadra straordinaria. L’emozione è tanta perché io sono quello che vedete, ma dietro di me ci sono tutti loro, vorrei ringraziarli uno per uno, questo è il momento più difficile dell’anno quindi non vorrei dimenticare nessuno dalla regia, audio, montatori, fino al direttore di rete”.

Ovviamente il ringraziamento speciale ai telespettatori era dovuto dopo un’edizione che ha fatto il pieno di ascolti: “Non ho parole per ringraziare tutti, questa è la nostra famiglia. Vi ringrazio con tutto il mio amore, non immaginavo che giorno per giorno sareste cresciuti sempre di più inondandomi di affetto. Grazie e ci vediamo a settembre”.

