Una voce per padre pio, "ho visto quelle foto". Mara Venier, frase sbagliata: Giulia Stabile muta sul palco, gelo siderale

Attimi di imbarazzo a Una voce per padre Pio, l'evento di beneficenza trasmesso domenica 4 luglio da Rai 1 per raccogliere fondi da destinare alla Onlus che dà il nome al programma di Viale Mazzini. Attimi di imbarazzo dopo l'esibizione della ballerina Giulia Stabile, trionfatrice all'ultima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi, dove all'ultimo atto ha battuto il suo fidanzato, Sangiovanni.

Per l'evento su Rai 1, la Stabile ha ballato sulle note di I'm kissing you di Des'ree, colonna sonora di Romeo + Giulietta, il film di Baz Luhrmann che vede come protagonista un giovanissimo Leonardo Di Caprio.

Il punto è che dopo la danza, la Venier ha sorpreso la Stabile incalzandola e facendole domande sul suo uomo, Sangiovanni appunto. In particolare la mitica Zia Mara ha parlato della recente copertina di Vanity Fair, tutta dedicata a loro due. E la Stabile, con discreta evidenza, non si aspettava quella domanda, tanto da mostrare un poco di impaccio: è rimasta senza parole.

"Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair...", ha affermato la Venier. Dunque, le immagini hanno mostrato Giulia sorridere, allargare il sorriso, eppure non le è venuta fuori neppure una parola. A quel punto, resasi conto dell'imbarazzo della sua ospite, la Venier ha cambiato argomento: "Ti è cambiata la vita col trionfo ad Amici". Qui, però, Giulia Stabile è riuscita a rispondere: "Sì, era quello che volevo", ha concluso.

