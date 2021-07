Striscia la Notizia, trovate le nuove Veline: indiscreto pazzesco, perché c'entra Ezio Greggio

07 luglio 2021 a

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani verso la sostituzione di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al bancone di Striscia la Notizia. Dopo l'annuncio di addio delle attuali Veline del programma di Antonio Ricci su Canale 5, ecco che i nomi in pole per il programma erano già stati svelati dal settimanale Nuovo. Ad oggi però arriva la conferma di Di Più che svela qualche altro dettaglio. Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore, l’ideatore del tg satirico ha notato la ballerina ex di Amici, Giulia Pelagatti, nel 2018 quando ha preso parte al video intitolato The Greatest Striscia Show realizzato per festeggiare i trent’anni del programma.

Diverso invece per Talisa. A "scoprirla" (sempre che sarà lei la nuova Velina) è stato Ezio Greggio. Il conduttore di Striscia conosce bene il padre della giovane, lo scenografo Gianni Ravagnani. I due hanno infatti lavorato fianco a fianco al film Svitati girato nel 1999 con il comico americano Mel Brooks. Non solo, perché a conferma dei rumors ci sarebbe una foto pubblicata da entrambe le ex ballerine del programma di Maria De Filippi. Non a caso sui loro profili Instagram è apparso lo scatto della stessa location.

Dunque, su consiglio di Ezio Greggio Antonio Ricci avrebbe provinato la bionda Talisa, che avrebbe trovato perfetta accanto alla mora Giulia. Un altro indizio sull’affare ormai concluso è inoltre giunto nelle ultime ore su Instagram. Le due ragazze – entrambe ex allieve di Amici – hanno postato sui rispettivi account uno scatto della stessa location. Le due si sono infatti ritrovate in un noto bar pasticceria di Camogli, magari con l'intento di conoscersi meglio. Giulia, che ha 22 anni ed è di Prato, ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017. Talisa, invece, che ha 20 anni ed è italo-americana, ha partecipato ad Amici nella stagione 2019-2020.

