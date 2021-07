Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni: "Il dramma che li ha uniti", un doloroso segreto svelato

10 luglio 2021 a

Sangiovanni è uno dei cantanti emergenti della scena italiana, sfruttando l’onda lunga del successo di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che lo ha visto arrivare secondo, alle spalle della fidanzata Giulia Stabile. I due appaiono sempre molto innamorati, anche perché nelle loro esperienze passate hanno scoperto di avere tanto in comune.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha parlato proprio di questo aspetto: “Che cosa ha unito di più Sangiovanni e Giulia Stabile, secondo e primo posto ad Amici? Non solo il talento e l’attrazione, ma anche il bullismo subito”. Chissà come si sentiranno adesso quei ragazzini che non comprendevano e maltrattavano questi due talenti, rispettivamente del canto e della danza. In particolare la giovanissima ballerina ha subito episodi di bullismo piuttosto forti, tra oggetti personali distrutti e altro.

Il cantante vicentino, invece, non era mai riuscito a esprimersi a pieno, tanto che veniva scoraggiato anche da alcuni suoi professori. Per entrambi è arrivato il momento della rivincita, e che rivincita: dolcissima. Adesso sono entrambi molto amati in tutta Italia. Tra l’altro di recente in un’intervista Sangiovanni ha spiegato che l’aver trascorso tanti mesi con Giulia li ha legati moltissimo, al punto da non desiderare spazi propri: addirittura si parla di una possibile convivenza, anche se potrebbe essere troppo presto considerata la giovanissima età di entrambi.

