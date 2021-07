Ballando con le Stelle, "ho bisogno di nuovi stimoli": terremoto in Rai, chi si separa da Milly Carlucci

29 luglio 2021 a

Una decisione estrema, per quanto fosse nell'aria: Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Uno dei volti di punta della trasmissione ha insomma ufficialmente deciso di percorrere un'altra strada. L'annuncio di Todaro piove dal suo profilo Instagram ufficiale, una sorta di fulmine a ciel sereno proprio mentre la produzione sta lavorando alla prossima edizione di Ballando, prevista per l'autunno.

Nel suo lungo post, Raimondo Todaro ha voluto ringraziare l'intera famiglia del programma, quel Ballando con le Stelle in cui ha "militato" per la bellezza di 16 anni, iniziò la sua esperienza appena maggiorenne. E alla prima stagione nello show della Carlucci, Raimondo si aggiudicò anche la vittoria finale, in coppia con Cristina Chiabotto.

"Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire", ha premesso Todaro sui social.

E ancora: "Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro", ha concluso Raimondo Todaro.

