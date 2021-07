Tokyo 2020, storico disastro della Rai: in onda il doppio di tennis Croazia-Usa? In sottofondo... cosa si sente (in tutta Italia)

29 luglio 2021 a

Coprire un evento così ampio come quello delle Olimpiadi non deve essere affatto facile: ne sa qualcosa la Rai, che di recente ha commesso una gaffe su una partita di tennis. E' successo su Rai 2, unico canale televisivo pubblico a trasmettere le gare. I telespettatori, infatti, hanno assistito a uno spettacolo del tutto insensato. Come riportato dal sito VigilanzaTv, mentre andavano in onda le immagini della semifinale di doppio del tennis tra i croati Mektic-Pavic contro gli statunitensi Sandgren-Krajicek, per diversi minuti in sottofondo c'è stato un altro commento: quello del singolo Djokovic-Nishikori.

Sui social, allora, si sono subito scatenate lamentele e proteste. E non solo: c'è anche chi si è detto indignato e incredulo, soprattutto perché costretto a pagare il canone Rai. Qualcuno ha scritto: "Alla Rai siamo al surreale. In tv scorrono le immagini del doppio, ma telecronaca ed audio sono di Djokovic-Nishikori. La cosa divertente è che vanno avanti così da 5 minuti". Qualcun altro invece ha parlato ironicamente di "esperienza mistica".

Altri utenti, poi, si sono lamentati pensando anche alla enorme spedizione inviata in Giappone dalla Rai. Qualche mese fa il Segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi l'aveva segnalato: 71 giornalisti più tecnici, operatori, fonici ed elettricisti.

