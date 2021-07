Stasera Italia, Pietro Senaldi e l'aiuto che si rischia di dare attaccando i dubbiosi del green pass: "Dare del sorcio a chi non si vaccina..."

29 luglio 2021 a

a

a

Pietro Senaldi, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentile, ha parlato di Matteo Salvini, del certificato vaccinale e della protesta dei no-vax. "Matteo Salvini non era a favore del green pass, non è a favore dell'obbligo vaccinale è per una persuasione della cittadinanza sul vaccino", spiega il condirettore di Libero.

"Io ritengo che la persuasione sia molto difficile, anche perché l'alternativa è morire di Covid malamente o chiudere mezza Italia, noi le conosciamo le alternative e se queste non ti convincono è molto difficile persuaderle. Però vorrei dire queste piazze sono aiutate da chi, come Burioni, dà del sorcio, a chi non si vaccina", rivela Senaldi.

"Come vedono la fine della pandemia". Pietro Senaldi scatenato contro i virologi: una brutale verità | Video

Infine il giornalista critica il quotidiano la Stampa e l'editoriale di oggi, giovedì 29 luglio, di Marcello Sorgi: "L'editoriale diceva 'il governo Draghi reggerà. Anche se cadesse Mattarella gli ridarà l'incarico e se per caso i partiti lo facessero cadere nuovamente non c'è problema, spostiamo Figliuolo da commissario a Palazzo Chigi'. Cioè i colonnelli come i custodi della democrazia. Questo su un editoriale della Stampa, quotidiano che dovrebbe essere alfiere della democrazia. Ora se io leggo queste cose e poi vedo uno che mi parla di dittatura sanitaria, fatico a dargli del pazzo perché posso scambiarlo per un lettore della Stampa".

"Le piace questa roba? Torni sul barcone". Immigrazione, Fratoianni la spara e Senaldi lo demolisce: rissa in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.