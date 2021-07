Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci: "Il mio addio? Perché non te l'ho detto in faccia"

29 luglio 2021 a

Continua il botta e risposta a distanza tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci dopo la decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle dopo ben 15 anni. Todaro ha comunicato la notizia con un post su Instagram: una scelta non apprezzata dalla conduttrice di Rai 1. La Carlucci, infatti, ha scritto: "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme".

Adesso - sempre tramite social - arriva la replica di Raimondo: "Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità". Nei giorni scorsi infatti si era vociferato di un suo passaggio ad Amici, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale.

Poi spiega il motivo per cui non ha incontrato la Carlucci di persona: "Cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l'hanno riportato". E ancora: "Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all'inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio".

