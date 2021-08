Uomini e Donne, "la amo? Assolutamente no": l'ultima cannonata contro Tina Cipollari

Francesco Fredella 03 agosto 2021 a

Ed ora rompe il silenzio Kiko Nalli, l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ed ex marito di Tina Cipollari, la celebre dama di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Solo pochi giorni fa ha parlato Ambra Lombardo, che con Kiko Nalli ha avuto una storia d’amore finita in poco tempo. Adesso Kiko Nalli risponde all’ex fidanzata Ambra lo fa dal settimanale DiPiù. Una vera cannonata senza precedenti. Ma prima facciamo un passo indietro: ricordiamo che la Lombardo ha insinuato che Nalli sia ancora innamorato di Tina Cipollari. “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo”, tuona Kiko (uno degli hair stylist più forti sul mercato). “Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no – aggiunge -. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Tra Kiko e la Cipollari c’è, sicuramente, un grande rapporto di rispetto. Niente storia segreta dopo la loro separazione. Adesso, forse per la prima volta, l’hair stylist prende una posizione chiara. Netta. La storia con la Lombardo è stata lampo, veloce. Finita, o meglio consumata, tra le pagine dei giornali e i salottini televisivi. Ma la professoressa rimarca: Chicco avrebbe sperato - in questi mesi - di dare una seconda possibilità al rapporto sentimentale con Tina. E’ questa la sua versione dei fatti, ovviamente non condivisa da Nalli.

Tina, invece, sembra che sia ancora legata a Vincenzo Ferrara (anche se non c’è nessun matrimonio in vista). Si è parlato spesso di nozze e successivamente di crisi, mistero. A quanto pare i fiori d’arancio tra la storica opinionista di Maria De Filippi e Vincenzo (imprenditore nel settore della ristorazione) va avanti senza troppo gossip. Stop.

