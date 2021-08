Amici, non solo Arisa: salta un'altra pesantissima testa, la rivoluzione di Maria De Filippi

Francesco Fredella 04 agosto 2021 a

a

a

Si cambia. Estate calda e movimentata per Maria De Filippi, che rivoluziona tutto. In questo caso si parla di Amici, il talent-show campione di share che conduce su Canale 5 Il primo addio è di Arisa, che dopo una lunga trattativa proprio con la De Filippi, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione. Al suo posto arriva Lorella Cuccarini, già presente lo scorso anno, che adesso passerà da una categoria ad un’altra: sarà maestra di canto e non di danza.

Stando ai rumors potrebbe saltare anche Anna Pettinelli, insegnante di canto. La bomba viene lanciata dal settimanale Chi: ci sarebbero state frizioni negli ultimi mesi ed è per questo che la Pettinelli potrebbe non esserci più. Al suo posto potrebbe arrivare Alberto Urso, ex vincitore di Amici.

Altro cambio, invece, riguarda la danza. Sembra quasi sicuro l’arrivo di Raimondo Todaro, che lascia Ballando con le Stelle dopo molto anni per approdare nella scuola di Queen Maria (questa indiscrezione non è piaciuta a Milly Carlucci). E poi l’altro cambiamento riguarda i giudici del Serale di Amici. A quanto pare potrebbe non esserci più Stefano De Martino, che in quel periodo dovrebbe tornare alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile in prima serata su Rai 2.

