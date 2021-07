Amici, Aka7even e il dramma nella notte dopo il vaccino: "Non ce la faccio più, qualcuno mi aiuti"

28 luglio 2021 a

Aka7even, uno dei finalisti dell'ultima edizione di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, si è vaccinato contro il Covid. Lo ha fatto sapere lui stesso sui social. Prima si è sfogato, non nascondendo la paura per gli effetti che avrebbe potuto avere, poi ha rivelato ai suoi fan di aver passato una nottataccia: "Non ce la faccio più". "Da stamattina ho un dolore enorme alla spalla sinistra. Se avete rimedi aiutatemi perché ho provato con il ghiaccio, niente. Vi prego aiutatemi perché non riesco a dormire“, ha detto il cantante in alcune storie Instagram.

Quando gran parte dei suoi follower gli ha consigliato di prendere una tachipirina per far passare il dolore, lui ha risposto: "Dovete sapere che sono allergico alla tachipirina e non ho mai preso l’oki, evito di prenderlo. E posso prendere tipo un medicinale che viene usato solo per la febbre e mal di testa. Quindi non posso prendere niente". In un secondo momento però Aka, all'anagrafe Luca Marzano, ha fatto anche un po' di ironia: "Io di prima mattina che ho i capelli che sembrano i cactus nel deserto del Sahara". E più tardi ha rassicurato i suoi fan: "Mi sento un po' meglio".

Di recente, inoltre, il giovane è stato preso di mira da una fan che lo ha accusato di non essere gentile con chi gli chiede una foto. Costretto a difendersi, allora, Aka ha replicato: "Mi rammarica leggere notizie false a riguardo e non riesco a capire nemmeno il motivo".

