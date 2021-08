Amici, senza precedenti a Mediaset: quando andrà in onda, l'ultimo trionfo di Maria De Filippi

01 agosto 2021 a

Come sempre, l'ultima stagione di Amici - il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - è stata un successione. La vincitrice alla fine è stata Giulia Stabile, la ballerina amatissima dagli italiani. E Amici, ovviamente, il prossimo anno tornerà in onda sui canali Mediaset, in palinsesto su Canale 5, la rete ammiraglia.

Il punto è che la edizione numero venti, ovvero l'ultima, ha raccolto risultati anche superiori alle attese, tanto ha spinto la produzione a lanciare Amici con ben due mesi di anticipo. L'indiscrezione viaggia su Vero Tv, dove si legge che il format della De Filippi tornerà già a partire dal prossimo settembre, più o meno dalla metà del mese.

Tanto che proprio in queste settimane sono già iniziate le provbe per i candidati che sperano di trovare un posto nella scuola di Maria. Insomma, una De Filippi come sempre fondamentale per il Biscione: il prossimo anno, infatti, continuerà anche la lunghissima parabola di Uomini e Donne, altro trionfo annunciato. Infine, si ricorda, Maria De Filippi è anche la produttrice di Temptation Island, che sta spopolando in queste settimane estive.

