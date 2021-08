Mediaset, "contratto meno oneroso: si testa l'anti-Federica Panicucci". Rumors-terremoto, chi può farle il posto

05 agosto 2021 a

a

a

Un'indiscrezione, quella di Alberto Dandolo, che vedrebbe Federica Panicucci sostituita. Come è noto a prendere il posto della conduttrice di Mattino 5 temporaneamente c'è Simona Branchetti con il suo Morning News. Eppure, stando alla rubrica "Ah… Saperlo", che cura per il settimanale Oggi, i vertici di Canale 5, Mediaset, starebbero testando l’anti-Panicucci. Dal 26 luglio scorso la Branchetti continua a sfidare la concorrenza Rai portando a casa importanti risultati: Uno Mattina Estate, così come Dedicato, hanno perso qualche punto di share e un paio di spettatori.

"Follia pura, vi rendete conto di cosa sta accadendo?". Denise Pipitone, il drammatico sfogo di Federica Panicucci

"Simona Branchetti - si legge sul magazine - è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti". Mattino 5, realizzato dalla testata giornalistica e indipendente Videonews, è condotto dalla Panicucci da settembre 2009. Nel corso degli anni, al suo fianco, si sono alternati Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e dal 2016 Francesco Vecchi. Mai un insuccesso, tanto che la voce sulla sostituzione è tutt'altro che ufficiale. L'ultima edizione del programma si è infatti chiusa con una media del 17,70 per cento, il più alto share in undici anni.

"Agitazione in studio". Panicucci sconcertata: cos'appare alle spalle della sua inviata dai funerali di Filippo, la regia "sbanda"

Va a gonfie vele anche la vita privata della conduttrice, da tempo legata a Marco Bacini. Quando si sposano? Anche questa volta il volto Mediaset ha voluto mantenere lo stretto riserbo nascondendosi dietro a un: "Ve lo dico nella prossima intervista". Nulla di deciso ancora, i due - affiatatissimi - sembrano non avere alcuna fretta.

"È la mia casa. Ma...". Federica Panicucci, grossi dubbi sul futuro: il messaggio a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.