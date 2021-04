Mattino 5, Federica Panicucci: "Agitazione in studio", cos'appare dietro l'inviata dai funerali di Filippo

19 aprile 2021 a

Nella seconda parte di Mattino 5, quella dedicata agli argomenti più caldi, non poteva mancare la discussione sul funerale del principe Filippo e soprattutto sul rapporto tra Harry e William. I due fratelli hanno avuto un contatto al termine della cerimonia: hanno passeggiato fianco a fianco e si sono scambiati alcune parole, facendo presagire un segnale di riavvicinamento. Federica Panicucci ha voluto approfondire la questione collegandosi con una sua giornalista.

Nell'esatto momento in cui ha avviato il collegamento, si è però verificato un imprevisto: un uomo è passato alle spalle della giornalista mentre quest'ultima aveva iniziato a parlare, creando un certo imbarazzo. La Panicucci è intervenuta immediatamente per rassicurare l'inviata, che aveva notato una certa agitazione in studio: "No, non ti preoccupare Cristina. E' passata una persona dietro di te, ecco perché c'è agitazione in studio. Vai avanti tranquilla, accade anche questo in diretta".

"Era il nostro Pino", ha poi svelato la Panicucci, riferendosi a un tecnico del suo programma. Superato questo piccolo imprevisto, la conduttrice di Mattino 5 è tornata sull'argomento William-Harry: pare che tra i due ci sia stato un primo chiarimento, tanto che Harry avrebbe addirittura deciso di fermarsi più del previsto nel Regno Unito.

