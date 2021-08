Ballando con le Stelle, "mai più": Samanta Togni-Milly Carlucci, dopo l'addio è finita malissimo

07 agosto 2021 a

Storie tesissime a Ballando con le Stelle, da qualche tempo a questa parte. Non solo la querelle tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci, con il primo che ha lasciato il programma di Rai 1 e la seconda che gli ha rimproverato le modalità con cui lo ha fatto (contesa nella quale si è inserito anche Giovanni Ciacci, in difesa di Todaro).

Già, perché ora si apprende che dopo l'addio a Ballando di Samanta Togni, il rapporto di quest'ultima sempre con la padrona di casa si è parecchio incrinato: lei e la Carlucci, infatti, non si sentono più. E la conferma arriva direttamente dall'ex ballerina del programma, in un'intervista al magazine Di Più. Ai tempi, la Togni decise di abbandonare il programma poiché alla ricerca di nuovi stimoli. E ancora, propose alla Carlucci di fare la giurata, ma Milly rifiutò, confermando la giuria precedente.

E così, ora la Togni spiega: "Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa".

Insomma, non è finita nel migliore dei modi. Tanto che Milly Carlucci non era presente neppure al matrimonio di Samanta Togni, che si è celebrato nel febbraio del 2020, poco prima che esplodesse la pandemia da coronavirus in Italia. La Togni si è sposata con Mario Russo, chirurgo plastico.

