Giulia Stabile ad Amici? Non proprio, rivoluzione in tv: con chi la hanno beccata. E ora...

Potrebbe esserci un nuovo lavoro televisivo per Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, il talent condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La Stabile e Alessandra Celentano “pizzicati” insieme. E spunta un’indiscrezione: a quanto pare starebbero condividendo un progetto per Netflix. Sembra che siano stati avvistati insieme ad un assistente su un aereo per Milano (anche se fino a pochi giorni fa Giulia e il suo fidanzato SanGiovanni, anche lui reduce dall’esperienza ad Amici, si trovavano in Sardegna).

Ai fan della Stabile non è sfuggito l’incontro con la Celentano. Nuovi progetti in vista? A quanto pare sì. Tra l’altro sembra che già da tempo si stava parlando di qualcosa di diverso, oltre amici, che potrebbe impegnare entrambe. Adesso Novella 2000 racconta che la professoressa e la ballerina stanno collaborando insieme per Netflix: il nuovo progetto riguarda Vivo, il nuovo film di animazione uscito sulla piattaforma lo scorso 6 luglio.

Anche su Tik Tok, la piattaforma di video molto amata dai ragazzi, la Stabile sta andando fortissimo. Alla velocità della luce. In pratica per lei, che è diventata famosa grazie ad Amici, c’è un bagno di folla di followers che sono pronti ad applaudirla sui social. E anche la storia con SanGiovanni, che ha conosciuto proprio nel talent di Maria De Filippi, va a gonfie vele: una storia che sta facendo sognare tutti.

