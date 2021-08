Estate in Diretta, Roberta Capua "senza troppe aspettative". Futuro in Rai, parole pesantissime

20 agosto 2021 a

Roberta Capua piace molto alla conduzione di Estate in Diretta, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.40 alle 18.45 su Rai 1. "Sono molto contenta. Stiamo avendo un ottimo riscontro di pubblico, anche sui social, la gente ci segue. Questa è un’estate particolare, non tutti vanno in vacanza, l’idea di tenere compagnia alle persone ci rende felici e orgogliosi", ha raccontato in una recente intervista. Tuttavia, pare che la presentatrice non abbia molte aspettative dopo la fine della fortunata trasmissione. Ecco perché adesso ci si chiede cosa farà dopo questa esperienza televisiva. Intervistata dal settimanale Vero, la conduttrice si è aperta, raccontando qualcosa in più sul suo lavoro e soprattutto sul suo futuro.

Nonostante il suo ritorno in tv, ad oggi il futuro dell'ex miss Italia appare ancora molto incerto. Ne ha parlato lei stessa nel corso dell'intervista al magazine: "La tv di oggi non è meritocratica. Io faccio un passo per volta, senza molte aspettative. Sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro". Insomma qualche speranza c'è.

"Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem", ha dichiarato infine Roberta Capua. Ad oggi, comunque, la conduttrice non avrebbe ricevuto proposte lavorative per la prossima stagione televisiva. Non è dato sapere, quindi, quando sarà possibile rivederla sul piccolo schermo.

