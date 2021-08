Estate in diretta, signora umiliata in diretta Rai: "Quella la più bella? Pensa la più brutta...". Gelo siderale, chi lo ha detto?

04 agosto 2021 a

Come far calare il gelo a tempo record in diretta Rai? Un esempio, piuttosto strepitoso, ci arriva dalla puntata di Estate in diretta - il programma condotto su Rai 3 da Roberta Capua e Gianluca Semprini - di ieri, martedì 3 agosto. Una clamorosa gaffe di un ospite che però, forse "strategicamente", nessuno in studio sembrava aver colto.

Come ogni puntata, la Capua e Semprini hanno dato la linea ai diversi inviati sparsi lungo le coste e le spiagge italiane. E la gaffe è piovuta nel corso del collegamento con Giuseppe Di Tommaso, che si trovava sulla spiaggia di Grottammare, nelle Marche, provincia di Ascoli Piceno, dove si è tenuto un divertente siparietto tra l'inviato e una signora del posto, la quale era stata eletta "più bella della spiaggia".

Per la precisione, durante il collegamento, Di Tommaso presentando la signora di mezza età afferma: "Lei è stata la più bella della spiaggia". Ed ecco che dallo studio si sente qualcuno che afferma: "La più bella? Pensa te la più brutta...". Parole sghembe pronunciate da un ospite, che però non era inquadrato. I sospetti sono piovuti su Marcello Cirillo, tra gli ospiti uomini.

La signora, insomma, umiliata. Eppure come detto nessuno sembra aver notato quanto detto dall'ospite, né la Capua né Semprini, i quali hanno glissato sullo scivolone per poi cambiare il focus del discorso. E l'Estate in diretta, con buona pace della signora, continua...

