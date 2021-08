Ballando con le Stelle, Marcell Jacobs nel cast? Parla Milly Carlucci: "Lo abbiamo contattato, cosa ci ha detto"

22 agosto 2021 a

a

a

“Marcell Jacobs? Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno”: Milly Carlucci svela i suoi desideri per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda a partire da sabato 16 ottobre. La conduttrice, intervistata dal settimanale DiPiù, ha rivelato: “Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero”. Ancora nulla di ufficiale, insomma.

Marcell Jacobs? Clamorosa rivelazione: "Ecco l'unico politico che segue sui social". A Enrico Letta scoppia il fegato

Il campione olimpico non ha rilasciato commenti sull’argomento. Ma la Carlucci non si arrende: “Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”. Parlando della trasmissione, invece, ha fatto sapere: “Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Marcell Jacobs, l'accusa della ex Renata Erika: "Stiamo ancora aspettando". Parole pesantissime sul primo figlio

Ballando con le Stelle, tra l’altro, ha dovuto affrontare degli addii importanti nelle scorse settimane. In primis quello di Raimondo Todaro, che probabilmente farà parte del nuovo cast di Amici. Ma a pesare sarà anche l'assenza delle due mastre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. I preparativi, però, non si fermano.

Fedez e Marcell Jacobs, affari milionari dopo le Olimpiadi? Indiscreto: il gioco si fa pesante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.