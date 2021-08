Uomini e Donne, ricordate il tronista Davide Donadei? "È sparito", come campa adesso

Francesco Fredella 24 agosto 2021 a

I fan di Uomini e Donne sono con il fiato sospeso. Vi ricordate Davide Donadei? L’ex tronista di Uomini e Donne sembra che li stia facendo preoccupare: da giorni si è allontanato dai social. E' stata la sua fidanzata, Chiara Rabbi, ad annunciarlo creando un vero e proprio caos. Ma tra i followers c'è chi accusa Davide di volersi fare pubblicità ad ogni costo con quella che, secondo le malelingue, potrebbe essere una vera e propria "trovata pubblicitaria". Sarà davvero così? Intanto, l’ex tronista pugliese ha condiviso una foto in bianco e nero, è fotografato di spalle. “Chiacchiere e polemiche”, scrive su Instagram.

Davide, però, mette le cose in chiaro e parla di quello che sta succedendo. Quindi i fan possono stare tranquilli: "Ritmo di lavoro così. Troppo fiacco”. Le parole di Davide sono abbastanza chiare e non lasciano spazio a doppie interpretazioni, la pausa dai social è stata forzata: motivi di lavoro. Poi l'ex tronista rivela quello che c'è dietro la stanchezza: “solo una semplice celiachia. C’è altro che per ora tengo per me”, dichiara l’ex tronista in questo suo lungo messaggio.

Davide dice di aver perso un po' di chili e di essere stato poco bene. Ora, però, le sue condizioni di salute - per fortuna - sono buone. Sui social Davide riceve decine e decine di messaggi, uno dopo l'altro: segno dell'affetto che il pubblico di Uomini e donne prova nei suoi confronti. Nelle prossime settimana Uomini e donne è pronto a tornare con nuove puntate: stesso format, non cambierà nulla secondo gli ultimi rumors. Preparatevi a vedere gli scontri epocali tra Tina e Gemma.

