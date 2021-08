Lilli Gruber, Otto e mezzo sarà in versione ridotta: sorpresa a La7, chi prende il suo posto

27 agosto 2021 a

In Onda di Concita De Gregorio e David Parenzo, che fa compagnia ai telespettatori di La7 ogni sera - dal lunedì al sabato - dopo il Tg, sarebbe stato confermato anche per l'inverno. La trasmissione, che l'anno scorso vedeva Luca Telese alla conduzione con Parenzo, dovrebbe proseguire per tutta la prossima stagione televisiva. Tuttavia, stando a quanto riporta TvBlog, la trasmissione non andrebbe in onda tutti i giorni come adesso.

Al programma In Onda verrebbero lasciati solo i giorni del sabato e della domenica in access prime time. A questo punto, però, Lilli Gruber - che torna in tv a settembre - perderebbe per strada la puntata del sabato di Otto e mezzo. Bisognerà capire, inoltre, se per In Onda sarà previsto qualche allungamento con sforamenti parziali in prima serata, come succede adesso il martedì e il giovedì.

Rimanendo sempre su La7, poi, un altro grande cambiamento dovrebbe riguardare Non è l'Arena di Massimo Giletti. La trasmissione dovrebbe andare in onda il mercoledì sera e non più la domenica. Se così fosse, andrebbe trovata una nuova collocazione ad Atlantide che copriva il tassello del mercoledì. L’approfondimento di Andrea Purgatori si potrebbe insediare al sabato, al lunedì o proprio alla domenica.

