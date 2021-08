Uomini e Donne, Tina Cipollari “tornata single”: storia di corna? Cosa sfugge dalle registrazioni

28 agosto 2021 a

a

a

Tina Cipollari è tornata single. È quanto sarebbe emerso dalle prime registrazioni di Uomini e Donne: proprio in questa circostanza la famosa opinionista del dating show di Maria De Filippi avrebbe rivelato la rottura con Vincenzo Ferrara, con il quale nelle scorse settimane si era parlato addirittura di matrimonio. Le voci sono state confermate anche da Amedeo Venza, ex partecipante di Uomini e Donne: “Salta il matrimonio, l’opinionista più tosta della tv torna single”.

"È andata di nuovo dal chirurgo". Bomba su Gemma Galgani: "Cosa si è rifatta", una 'grossa' novità a Uomini e Donne

Manca però la conferma più importante, quella della diretta interessata: chissà se parlerà prima o dopo la messa in onda del programma. Fatto sta che la storia d’amore con il ristoratore di Firenze sarebbe finita, anche se i due si erano già lasciati una volta per poi riprendersi. Qualcosa però evidentemente è andato storto, se è vero che si è giunti a una nuova (e definitiva?) separazione.

"Alle tre del pomeriggio, vestita così?". Gemma Galgani, colpo basso: l'imbarazzante look di Tina Cipollari

Le indiscrezioni che circolano sono piuttosto pesanti. Durante la registrazione del 25 agosto la Cipollari avrebbe semplicemente comunicato di essere tornata single, ma non i motivi per cui ciò è avvenuto. Secondo alcune voci, la vamp di Uomini e Donne sarebbe stata tradita: il ristoratore si starebbe frequentando con un’altra donna, ma è presto per sbilanciarsi dato che non si sa con certezza se la Cipollari sia effettivamente tornata single.

"Tina Cipollari è scomparsa", poi il gesto insolito: dietro le quinte di Uomini e Donne, che fine ha fatto la vamp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.