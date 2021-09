Uomini e Donne, agghiacciante gaffe di Massimiliano Mollicone su trans e gay: "Una cosa molto simile", è bufera

01 settembre 2021 a

a

a

Ahi ahi che scivolone. Si parla di Massimiliano Mollicone, che si spende in parole che fanno discutere, e molto, su Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nel corso della giornata di ieri, martedì 31 agosto, l'ex tronista si è messo a rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram. E, come accennato, ha parlato anche del format della De Filippi: un utente voleva sapere se rifaranno oppure no il trono gay, lanciato in passato.

"È andata di nuovo dal chirurgo". Bomba su Gemma Galgani: "Cosa si è rifatta", una 'grossa' novità a Uomini e Donne

Per certo il prossimo 13 settembre, alla ripartenza di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 conoscerà la prima tronista transessuale. Definizione però scorretta, a detta della diretta interessata: Andrea Nicole infatti non si definisce una transgender, poiché è una donna, ha infatti completato il processo di transizione.

"Le occhiate indiscrete in studio". Andrea Nicole, prima tronista trans: cos'è successo a Uomini e donne

Dopo questa premessa, eccoci alla gaffe di Mollicone, piovuta nella risposta alla domanda dell'utente: "Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi a grandi linee possiamo dire che è una cosa molto simile, forse oserei dire quasi uguali, quindi sì". Insomma, il trono trans come quello gay. Parole che hanno sollevato un polverone, un putiferio, tanto che Massimiliano Mollicone si è dovuto scusare, sempre sui social: "Mi dispiace di aver creato questo fraintendimento", ha tagliato corto Mollicone.

Fabrizio Corona è nei guai: "Quando davanti ai carabinieri...". Sophie, ex Uomini e donne va al GfVip. Prima intervista, primo disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.