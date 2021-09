Uomini e Donne, "ecco come sono diventato donna": la confessione del trans Andrea Nicole

02 settembre 2021 a

Rivoluzione. Ancora una volta a Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - si sperimentano nuovi volti: ora arriva il tronista transgender: era uomo, ora è donna. Ed è così che Queen Maria, la prima anni fa a lanciare il trono Gay con Claudio Sona, adesso ci riprova abbattendo di nuovo il muro dei pregiudizi. Si inizia da lunedì 13 settembre con la nuova edizione di Uomini e Donne. Andrea Nicole è pronta, svolta importante nella sua vita.

Lavora come commessa, ha 29 anni e cerca il grande, vero, amore. Riuscirà in tv? Andrea non si è mai sentito a suo agio nei panni di un uomo e a 18 anni ha iniziato il percorso, lungo tre anni, di trasformazione: oggi è una donna. Una tronista. Ma non chiamatela transgender, per carità.

A Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, racconta: “L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”. Così all’età di 15 anni ne parla con i suoi genitori e poi inizia quel percorso tanto importante nella sua vita. “Mi hanno visto cambiare cambiare e ritrovare la serenità. La mia felicità ha vinto ogni loro paura”, conclude. Cresce l’attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne che sperimenta, stupisce il pubblico, restando sempre il programma leader di quella fascia oraria.

